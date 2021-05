Exposição fotográfica “Biodiversidade do Vale do Tua” em Murça

A exposição fotográfica “Biodiversidade do Vale do Tua” foi inaugurada no passado dia 21 de Maio e está patente ao público até ao próximo dia 31 de Julho, nas Portas de Entrada do Parque Natural Regional do Vale do Tua e no Centro de Cultura de Murça.

Na inauguração estiveram presentes os alunos do ensino secundário de uma turma de biologia, que atentamente assistiram às intervenções dos intervenientes, o Presidente da Câmara Municipal, Mário Artur Lopes, o Presidente do PNRVT, Artur Cascarejo e a investigadora Sónia Ferreira, do CIBIO-InBIO. Todos destacaram a importância da valorização e compreensão das componentes da biodiversidade, bem como a preocupação pelas ameaças que estas enfrentam atualmente, e da necessidade de um esforço coletivo para a preservação deste património natural.

Esta exposição é um conjunto de fotografias que ilustram a biodiversidade em geral, a fauna e flora de toda uma região abrangida pelo Parque Natural e Regional do Vale do Tua. Tenta captar a atenção pela sua beleza natural, mas também sensibilizar todos os visitantes para as principais ameaças que as espécies e habitats naturais enfrentam.

Esta mostra é umas das diversas actividades propostas num plano de acção um pouco mais vasto que está a ser desenvolvido em todos os concelhos abrangidos pela, recentemente classificada, Área Protegida do Parque Natural Regional do vale do Tua.

O projecto “Vale da Biodiversidade” pretende implementar um conjunto de iniciativas e mecanismos para melhorar e divulgar o conhecimento do património natural existente, assim como promover a sua conservação.