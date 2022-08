Exposição “Gotas de Cultura” em exibição na Câmara Municipal de Boticas

Está patente ao público, no Átrio da Câmara Municipal de Boticas, a exposição itinerante “Gotas de Cultura”, promovida pela Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Alto Tâmega (RIBAT) e dinamizada no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT).

A exposição remete os visitantes para uma viagem literária sobre o vasto território do Alto Tâmega, evidenciando a água como um elemento agregador da região, retratada através de palavras de escritores oriundos dos seis municípios que constituem o Alto Tâmega, nomeadamente José Carlos Barros (Boticas), Mário Gonçalves Carneiro (Chaves), Bento da Cruz (Montalegre), Camilo Castelo Branco (Ribeira de Pena), Adérito Freitas (Valpaços) e Sousa Costa (Vila Pouca de Aguiar).

Aproveitando a ocasião da apresentação do seu livro “As Pessoas Invisíveis”, José Carlos Barros visitou, na passada sexta-feira (dia 19 de agosto), juntamente com o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, a mostra na qual está retratada um pouco do seu percurso literário.

A exposição “Gotas de Cultura” pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, no Átrio da Câmara Municipal de Boticas.

