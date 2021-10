Exposição “Gotas de Cultura” promove viagem pelo património literário da região do Alto Tâmega

A exposição itinerante estará patente na Biblioteca Municipal de Chaves até ao dia 28 de outubro

A Biblioteca Municipal de Chaves acolhe durante o mês de outubro a exposição itinerante “Gotas da Cultura”, promovida pela Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Alto Tâmega (RIBAT) e dinamizada no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT).

A sessão de abertura, realizada no passado dia 01 de outubro, contou com a presença do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Francisco Melo, o primeiro Secretário Executivo da CIMAT, Ramiro Gonçalves e os técnicos da RIBAT dos municípios do Alto Tâmega.

Para Francisco Melo, o projeto expositivo pretende “valorizar o ativo muito importante, que é a rede das bibliotecas do Alto Tâmega, criando desde cada biblioteca e dos nossos autores, uma dinâmica que leve a que, quem visitar um concelho, visite depois toda a região. Acreditamos que através da cultura é possível promover espaços de interesse para o visitante, associando-os ainda ao nosso riquíssimo património.”

A cidade flaviense acolhe agora as propostas de viagens literárias sobre o vasto território do Alto Tâmega, evidenciando sempre o elemento “água”, que detém enorme valor para a região enquanto seu elemento agregador. Desta feita, é através de uma coletânea de palavras de seis autores de grande relevância para a região, na representação de cada município, que as propostas de viagem se estruturam: José Barros (Boticas), Mário Gonçalves Carneiro (Chaves), Bento da Cruz (Montalegre), Camilo Castelo Branco (Ribeira de Pena), Adérito Freitas (Valpaços) e Sousa Costa (Vila Pouca de Aguiar).

“Gotas de Cultura” estará patente ao público até ao próximo dia 28 de outubro e poderá ser visitada, gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 18h30, e aos sábados, das 9h30 às 13h00.