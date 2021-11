Exposição itinerante “Gotas de Cultura” chega à Biblioteca Municipal de Valpaços

A exposição itinerante “Gotas de Cultura” foi inaugurada no dia 16 de Novembro, na Biblioteca Municipal de Valpaços. A iniciativa, promovida pela Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Alto Tâmega (RIBAT) e dinamizada no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), pretende dar a conhecer todo este vasto território, evidenciando o valor que a água detém para a região.

Para a exposição, foi solicitado a cada biblioteca que integra a RIBAT, a escolha de um autor representativo do seu Município, sendo o elemento agregador a Água.

Esta extraordinária viagem literária e turística está aberta ao público até dia 30 de Novembro.