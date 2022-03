Exposição “Mãos que fazem Bisalhães” patente no Museu do Douro

Decorreu ontem, dia 23 de março, data em que se assinalou mais um aniversário da criação da Fundação Museu do Douro, a inauguração da exposição “Mãos que fazem Bisalhães”.

Esta exposição dá a conhecer a arte do barro negro de Bisalhães, reconhecida pela UNESCO como património imaterial da humanidade desde 2016.

O Município de Vila Real adjudicou a curadoria desta exposição ao Museu do Douro, localizado no Peso da Régua, que a realizou em parceria com o Museu da Vila Velha.

A exposição poderá ser visitada até ao dia 23 de maio, na sala de exposições temporárias do Museu do Douro.