Exposição Mercadoria Humana – Fotografia e Artes Plásticas patente na Biblioteca Municipal de Alijó

O Município de Alijó, em parceria com a organização Saúde em Português, vai promover a Exposição Mercadoria Humana | Fotografia e Artes Plásticas, no âmbito do Projeto Mercadoria Humana Norte – Projeto de Sensibilização em Tráfico de Seres Humanos, cuja inauguração terá lugar no dia 30 de julho, às 10h00, assinalando o Dia Mundial contra o Tráfico de Seres Humanos.

Esta exposição estará patente na Biblioteca Municipal de Alijó, até ao dia 31 de agosto, podendo ser visitada de forma gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. A exposição é constituída por fotografias da autoria de Pedro Medeiros e manequins criados por alunos da Escola Universitária das Artes de Coimbra.

Este projeto tem como objetivo sensibilizar a comunidade para a realidade do Tráfico de Seres Humanos que tem sofrido um aumento exponencial, sobretudo para fins de exploração sexual e laboral, e recorre à arte enquanto fator de consciencialização e transformação social, aliando a sensibilização à cultura e à arte.