Exposição Mercadoria Humana – Tráfico de Seres Humanos inaugurada em Alijó

A “Saúde em Português”, uma Organização Não Governamental, no âmbito do projeto Mercadoria Humana #Norte – Projeto de Sensibilização em Tráfico de Seres Humanos, em parceria com o Município de Alijó, vai inaugurar neste concelho a Exposição Mercadoria Humana | Fotografia e Artes Plásticas, sensibilizando a comunidade local para o Tráfico de Seres Humanos através da arte.

Esta exposição estará patente na Biblioteca Municipal de Alijó entre os dias 30 de julho e 31 de agosto de 2021. A sua inauguração acontecerá no dia 30 de julho, pelas 10h00, como forma de assinalar o Dia Mundial contra o Tráfico de Seres Humanos. Poderá ser visitada gratuitamente de 2.ª a 6.ª feira, entre as 9h00 e as 12h30 e entre as 14h00 e as 17h30.