Exposição “Mineração do Vale do Terva – Povoados e Espólio Arqueológico” no CI-PAVT

Arrancou esta terça-feira, dia 5 de abril, a Semana dos Parceiros do Roteiro de Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal 2022, à qual o Município de Boticas aderiu através da apresentação da exposição “Mineração do Vale do Terva – Povoados e Espólio Arqueológico”, no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva (CI-PAVT), em Bobadela.

Pretende-se com esta iniciativa fazer uma pequena mostra do espólio arqueológico retirado das várias escavações arqueológicas levadas a cabo no território do PAVT, mais concretamente no Povoado Romano das Batocas e no Castro de Sapelos.

Embora integrada na Semana dos Parceiros, que decorre de 5 a 9 de abril, a mostra continuará patente ao público após essa data.