Exposição mostra 50 anos de atividade do Rotary Club de Lamego

A Galeria Solar Porta dos Figos, situada no Bairro do Castelo, acolheu este sábado a inauguração da exposição “50 anos, cinquenta fotos”, uma iniciativa cultural que assinala o 50º aniversário do Rotary Club de Lamego. O ato simbólico contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura, e do Presidente do Rotary Club de Lamego, João Morgado.

Fundado a 24 de junho de 1971, o Rotary Club de Lamego nasceu pela mão de Eugénio Valle, acompanhado por mais de 38 profissionais de diferentes áreas de atividade do concelho. Desde então, serve a comunidade de Lamego através da prestação de serviços humanitários, culturais, educacionais e de reconhecimento de mérito. A mostra “50 anos, cinquenta fotos” permanecerá patente ao público até ao dia 30 de junho.