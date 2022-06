Exposição “Mostra d’Arte” em exibição na Câmara Municipal de Boticas

Tendo em conta a importância que o Município de Boticas atribui às iniciativas culturais no Concelho, foi inaugurada na passada sexta-feira, dia 24 de junho, no Átrio dos Paços do Concelho, a exposição de pintura “Mostra d’Arte”, de Alcino Rodrigues, pintor com raízes familiares em Boticas.

A mostra disponibiliza um conjunto de pinturas que retratam animais, sítios e paisagens alusivas à região do Alto Tâmega e, também, ao Concelho de Boticas.

O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, fez questão de proceder à inauguração oficial da exposição juntamente com o pintor.

O autarca enalteceu a beleza e precisão das obras de Alcino Rodrigues, referindo que “é gratificante ver que uma das obras expostas corresponde à paisagem de uma aldeia do Concelho de Boticas, com grande simbolismo, pois foi uma das imagens associadas à distinção da região do Barroso como Património Agrícola Mundial, pela FAO”.

Por sua vez, Alcino Rodrigues agradeceu a oportunidade dada pelo Município para expor as suas obras em Boticas, referindo que “é um orgulho poder mostrar as minhas criações num local tão importante como é o Átrio dos Paços do Concelho e, sobretudo, na terra à qual tenho ligações familiares”.

A exposição “Mostra d’Arte” é de entrada gratuita e está patente ao público até ao próximo dia 17 de julho, na Câmara Municipal de Boticas.

GC CM de Boticas