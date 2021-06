Exposição “Nadir Afonso, entre o Local e o Global” com nova visita orientada no próximo dia 4 de julho

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA), no âmbito da exposição “NADIR AFONSO, ENTRE O LOCAL E O GLOBAL”, integrada na efeméride do centenário de nascimento do mestre flaviense Nadir Afonso, realiza a sua quarta visita orientada, no próximo dia 04 de julho (domingo), pelas 11h00. A visita, orientada por Maria de Fátima Lambert, professora coordenadora no Politécnico do Porto e curadora da exposição “Nadir Afonso – Sequenzas” apresentada no Centro de Artes Nadir Afonso , em Boticas, constituirá um novo momento alto na atividade de difusão cultural e artística desenvolvida pelo MACNA.

A participação está sujeita a inscrição prévia, de acordo com o tarifário em vigor, sendo a lotação limitada a 15 pessoas, em cumprimento com as normas definidas pela DGS.