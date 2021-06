Exposição “Nadir Afonso, entre o local e o global”, proporciona nova visita orientada

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA), em Chaves, no âmbito da exposição “NADIR AFONSO, ENTRE O LOCAL E O GLOBAL”, integrada na efeméride do centenário de nascimento do mestre flaviense Nadir Afonso, vai realizar a terceira visita orientada, já no próximo dia 06 de junho (domingo), pelas 11h00. A visita, orientada por António Choupina, arquiteto e curador da anterior exposição “Nadir Afonso – Arquitectura sobre Tela”, constituirá um novo momento alto na atividade de difusão cultural e artística desenvolvida pelo MACNA.

A participação está sujeita a inscrição, de acordo com o tarifário em vigor, sendo a lotação limitada a 15 pessoas, respeitando as normas definidas pela DGS.

Contactos para inscrições: +351 276 009 137 // mac.nadirafonso@chaves.pt

Recorde-se que esta exposição estará patente ao público até ao dia 6 de dezembro de 2021, de terça a domingo, das 10h30 às 13h00 e das 14h30 às 19h00.