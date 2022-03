Exposição sobre o Ciclo do Linho no Posto de Turismo do Alto Tâmega foi um sucesso

Entre os dias 18 e 25 de fevereiro, o Posto de Turismo do Alto Tâmega (PTAT) teve em exibição nas suas instalações a exposição “O Ciclo do Linho”. Esta iniciativa resultou de uma parceria entre o PTAT e o Município de Ribeira de Pena.

O município de Ribeira de Pena é conhecido pelo trabalho artesanal do linho, uma herança da mestria das tecedeiras de Limões na elaboração dos panos “rifados” e das de Cerva na elaboração dos panos “mantêses” que ditaram a enorme procura de que eram alvo por parte das casas nobres da região.

Neste sentido, e por forma a recordar as tradições do território do Alto Tâmega, o PTAT cedeu o seu espaço para que o município de Ribeira de Pena pudesse expor os mais variados instrumentos que fazem parte daquele que é o “Ciclo do Linho”.

Para além dos técnicos de turismo do PTAT, estiveram sempre presentes dois técnicos de turismo do município de Ribeira de Pena que explicaram aos visitantes/turistas todo o processo que está associado ao modo artesanal de trabalhar o linho, desde a sua sementeira até ao produto final. Exploram, ainda, o mundo da planta, a sua biologia, utilidade e importância ao longo das gerações.

O feedback dos visitantes e turistas foi muito positivo. Aqueles que possuíam familiares que ainda trabalharam esta técnica e que de certa forma se recordavam de parte do processo de trabalhar o linho, mostraram-se muito nostálgicos ao recordar os “tempos antigos” e parabenizaram a iniciativa que consideram de grande importância para que não se deixem cair estas tradições em esquecimento.

Aqueles que tiveram ali o seu primeiro contacto com este saber artesanal ficaram bastante curiosos com os instrumentos e interessados em ouvir a explicação dos técnicos de turismo.