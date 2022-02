Exposição sobre o ciclo do Linho no Posto de Turismo do Alto Tâmega

O concelho de Ribeira de Pena é conhecido pelo trabalho artesanal do linho, uma herança transmitida pela mestria das tecedeiras de Limões na elaboração dos panos “rifados” e das tecedeiras de Cerva na elaboração dos panos “mantêses”, que ditaram a enorme procura de que eram alvo por parte das casas nobres da região.

Esta produção artesanal contempla todo o ciclo do linho, desde a sua sementeira até ao produto final, explora ainda o mundo da planta, a sua biologia, utilidade e importância ao longo das gerações.

Alguns destes trabalhos estarão disponíveis na exposição “O Ciclo do Linho”, que decorrerá de 18 a 25 de fevereiro, das 9h às 18h, no Posto de Turismo do Alto Tâmega.