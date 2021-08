Exposição “Teresa Magalhães. A Invenção da Vida” com apresentação de catálogo e visita guiada no MACNA

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA) apresenta ao público no próximo dia 28 de agosto (sábado), pelas 15h00, o catálogo da exposição Teresa Magalhães. A Invenção da Vida”, em sessão realizada no Auditório contando com a presença da artista plástica, Teresa Magalhães e da conservadora e curadora no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, Ana Vasconcelos. A entrada será livre, mas limitada à atual lotação da sala.

Para além de incorporar obras da exposição, o catálogo conta ainda com artigos de Emília Ferreira, Diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea e de Ana Vasconcelos, ambas curadoras da mostra patente no MACNA, que resultou de protocolo estabelecido com o MNAC – Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado.

Esta publicação assume-se como mais um recurso para o estudo e entendimento da obra de Teresa Magalhães, artista com obra extensa e coerente, iniciada ainda nos tempos de estudante na Escola de Belas Artes de Lisboa. Com influências iniciais da Pop Art britânica, os seus trabalhos derivaram dessa linguagem. Tem optado por uma componente memorialista, quase diarística, de cariz autobiográfico, que elege o meio da colagem para reinventar e revisitar a sua vida, conjugando abstração, cor e linguagem fotográfica, num registo neo-pop.

Após o lançamento do catálogo, será também realizada uma visita orientada pela própria artista e pela curadora da exposição. A participação nesta visita está sujeita a inscrição prévia, de acordo com o tarifário em vigor, estando a lotação limitada a 25 pessoas, em cumprimento com as normas definidas pela DGS.