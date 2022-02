Exposição: “Vila Real, figuras desaparecidas” no Museu do Som e Imagem,

Duarte de Carvalho expõe no Museu do Som e Imagem, até ao próximo mês de abril, um conjunto de 49 fotografias a que deu o título “Vila Real, figuras desaparecidas”. Simultaneamente, foi editado um álbum fotográfico com o mesmo título.

Na introdução a este trabalho fotográfico começa por dizer que “A memória de uma cidade também se constrói a partir das pessoas que outrora a habitaram, sobretudo a partir da lembrança de concidadãos que, ao longo das sua vidas, assumiram certos traços que de algum modo lhes foram conferindo o estatuto de figura popular ou, por outro lado, o estatuto de figura pública.”

Este conjunto de fotografias está ordenado cronologicamente e nele estão representados advogados, alfaiates, artesãos, cauteleiros, comerciantes, empresários, engraxadores, escritores, funcionários públicos, juristas, médicos, modistas, músicos, pintores, sacerdotes, sapateiros, vendedores, etc.