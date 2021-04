Exposições temporárias na reabertura do Museu da Vila Velha

Inauguraram, na passada quarta-feira, no Museu da Vila Velha, em Vila Real, duas exposições: “Ângelo de Sousa: Quase tudo o que sou capaz”, organizada pela Fundação de Serralves e Museu de Arte Contemporânea e “48 Horas”, uma parceria entre o Museu Pedras Experience e a Associação Terra Maronesa.

Estiveram presentes, na abertura, o Presidente do Município de Vila Real, Rui Santos, a vereadora da Cultura, Eugénia Almeida, a vereadora do Ambiente, Mafalda Vaz de Carvalho, a presidente da Fundação de Serralves, Ana Pinho, o Presidente da Associação Terra Maronesa, Duarte Gomes Marques e a diretora do Parque Termal de Pedras Salgadas, Maria José David.

Ambas as exposições estarão abertas ao público. Veja o vídeo: