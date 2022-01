Extensão de Saúde da Campeã terá um novo médico em meados de fevereiro

O único médico de família ao serviço da Extensão de Saúde da Campeã está atualmente de baixa e passará brevemente para a situação de reforma, deixando a sua vaga por ocupar.

O presidente da Junta de Freguesia da Campeã, Jorge Maio, tomou conhecimento da situação e, em declarações ao Notícias de Vila Real, esclareceu que a Extensão de Saúde não encerrará e que serão mantidos os cuidados mínimos, tais como o serviço de enfermagem a domicílio e a recolha de receitas, através da parceria entre o ACES Douro I – Marão e Douro Norte e a Junta de Freguesia.

Relativamente à colocação de um novo médico, Jorge Maio explicou que, ainda que os concursos estejam marcados para junho e novembro, já obteve a confirmação por parte do ACES de que, em meados de fevereiro, estará disponível um novo médico, graças a uma bolsa de seis elementos que poderá colmatar essa falha.

“Até lá, vamos tentar manter os serviços mínimos e continuaremos a trabalhar numa solução”, acrescentou o presidente da junta de freguesia, sublinhando que, quem necessitar de consultas, terá de recorrer ao Centro de Saúde de Mateus e que a junta de freguesia se disponibiliza para facultar o transporte.

A Extensão de Saúde da Campeã, além das localidades da freguesia, serve, também, as populações da freguesia vizinha de Pena, Quintã e Vila Cova, no concelho de Vila Real, e ainda as localidades de Pardelhas e Campanhó, no concelho de Mondim de Basto.

CR