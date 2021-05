Faleceu o Padre Albino Lage Dias

O padre Albino Lage Dias nasceu a 2 de agosto de 1934 Torre, freguesia de Ervededo, Chaves. Frequentou o Seminário de Vila Real e foi ordenado padre a 20 de dezembro de 1958 na Sé de Vila Real.

Iniciou o ministério sacerdotal na diocese de Beja, onde foi professor e prefeito no Seminário de Nossa Senhora de Fátima, em 1957-59.

De regresso à diocese de Vial Real, foi coadjutor do pároco da Régua entre outubro de 1959 e Setembro de 1967. Foi depois pároco de Vilarinho dos Freires e Alvações do Corgo até 1971. Desde esta data foi o capelão do Lar Santa Marta, em Chaves, pároco de Vilarelho da Raia dois anos, de Eiras dois anos e, desde 1 de maio de 1986 a 3 de dezembro de 2017 paroquiou Ervededo, Chaves.

Quer no Peso da Régua quer em Chaves, foi professor de Português e Francês até 1994.

Além do curso de Teologia, fez também a licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas – Estudos Portugueses, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Faleceu em Chaves, no dia 2 de maio de 2021, com 86 anos de idade e 62 de sacerdote.

O funeral realiza-se amanhã, 2ª-feira, dia 3, às 17 h, na Torre, Ervededo. Entretanto, de manhã, às 10,30h, haverá missa na capela da Casa Santa Marta.