Faleceu o padre Manuel Flores, de Montalegre

O padre Manuel Flores Esteves nasceu a 21 de outubro de 1935 em Pedrário, Serraquinhos, concelho de Montalegre.

Estudou no Seminário de Vila Real onde concluiu o Curso Teológico em junho de 1961.

A ordenação sacerdotal aconteceu no mesmo ano, a 03 de dezembro de 1961, na Sé de Vila Real.

Durante toda a sua vida foi pároco: começou na paróquia de Tourém, apenas alguns meses, sendo nomeado para Santo André, onde residiu durante 56 anos, e no ano seguinte para Solveira. Toda a vida esteve ao serviço do Arciprestado assumindo outras paróquias durante algum tempo conforme as necessidades pastorais, nomeadamente Gralhas, Meixedo, Padroso e Padornelos, todas no Arciprestado de Barroso.

Deixou a paroquialidade a 31 de dezembro de 2020.

Desde 1976 a 2000 foi professor de EMRC e Educação Musical nas escolas Preparatória e Secundária de Montalegre.

Faleceu na manhã do dia 29 de março de 2022 com 86 anos de idade e 60 de sacerdócio.

O Bom Pastor o receba no seu Reino e o faça participar na liturgia celeste.

Fonte: Diocese de Vila Real