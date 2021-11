Família Symington já doou 15 veículos às corporações de bombeiros do Douro

Última doação foi à corporação da Cruz Verde – Vila Real

Membros da família Symington e da empresa marcaram presença, no dia 6 de novembro, na cerimónia de entrega de um autotanque aos Bombeiros Voluntários de Vila Real – Cruz Verde. Este veículo especializado foi cofinanciado pela Symington Family Estates (50 mil euros) e pela Associação Humanitária dos Bombeiros de Vila Real – Cruz Verde, num investimento total de 80 mil euros.

Com uma capacidade de armazenagem de água de 18.000 litros (e um tanque adicional de 400 litros de espumífero), o autotanque será utilizado em ações de combate aos incêndios florestais, enquadrado no “Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR)”, bem como em grandes incêndios urbanos e no abastecimento de água a populações, em caso de necessidade.

Em pouco mais de uma década, esta é a 15ª doação efetuada pela Symington Family Estates às corporações de bombeiros do Douro (e desde 2020 do Alentejo) — nomeadamente de ambulâncias, mas também de outros veículos de suporte. Desta forma, a Symington reconhece o trabalho vital que as corporações de bombeiros desempenham nas regiões onde desenvolve a sua atividade.

Charles Symington, que apadrinhou a doação desta viatura, referiu que “as ações corajosas e abnegadas dos homens e mulheres destas corporações fazem toda a diferença para a segurança e bem-estar das comunidades locais, especialmente no caso das populações mais isoladas e vulneráveis”. “Como família e como empresa, deveremos estar constantemente atentos às necessidades destas corporações”, disse.