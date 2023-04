Fase Intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura

Decorreu, na passada sexta-feira, dia 21 de abril, na Biblioteca Municipal de Ribeira de Pena a fase Intermunicipal do 16º Concurso Nacional de Leitura.

Esta iniciativa, organizada pela Biblioteca Municipal de Ribeira de Pena, em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares e pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas tem como objetivo principal celebrar a leitura e a escrita com um caracter universal, estimulando a prática da leitura de obras literárias entre os alunos.

Os alunos apurados nas fases anteriores do concurso participaram agora na fase Intermunicipal que engloba crianças e jovens nas categorias 1º Ciclo do Ensino Básico, 2º e 3º Ciclo e Ensino Secundário.

Nesta fase Intermunicipal participaram alunos dos municipios que integram a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Tâmega e Barroso e foram apurados dois alunos por cada nível de ensino, que representarão esta CIM na Final do Concurso Nacional de Leitura, que se realiza no dia 3 de junho.

De entre os vários presentes na sessão, destacamos a Vereadora do Município de Ribeira de Pena, Isabel Lourenço, o Primeiro Secretário Executivo da CIM do Alto Tâmega e Barroso, Ramiro Gonçalves e a Representante da Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, Maria João Guerreiro.

VENCEDORES:



• 1º Ciclo:

– António Alberto Pavão (Valpaços)

– João Martins Pires (Montalegre)



• 2º Ciclo:

– Dinis Pinto Pereira (Montalegre)

– Tiago Barroso (Ribeira de Pena)



• 3º Ciclo:

– Ana Rita Vassal (Valpaços)

– Clara Costa (Ribeira de Pena)



• Secundário:

– Afonso Costa (Ribeira de Pena)

– Regina Barreira Araújo (Valpaços)

GC