Fátima Lopes em Lamego para a Procissão de Triunfo

A popular apresentadora de televisão Fátima Lopes estará em Lamego esta quinta-feira, dia 8, para gravar uma grande reportagem sobre a Majestosa Procissão de Triunfo, o momento mais solene das Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios. O trabalho será emitido posteriormente pela SIC durante o programa “Caixa Mágica”. A pré-produção desta reportagem é feita em articulação com o Gabinete de Comunicação do Município de Lamego.



As Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios, cuja devoção e fervor religioso fazem dela a “Romaria de Portugal”, são uma manifestação pública de fé impressionante que dá a quem precisa um “suplemento de alma” para vencer os desafios e as agruras do dia a dia. Desde 1894, a Majestosa Procissão de Triunfo é uma experiência singular vivida por muitos milhares de pessoas que ladeiam as ruas por onde passam os andores puxados por juntas de bois e centenas de figurantes.



Fátima Lopes vem a Lamego descobrir de que forma os lamecenses e os responsáveis católicos dão corpo a uma das principais manifestações religiosas existentes no país.

GC CM Lamego