Favo das Artes: primeiro ano de atividade marcado por mais de 80 espetáculos

O Favo das Artes celebra no próximo sábado, dia 4 de junho, o seu primeiro aniversário. Neste fim-de-semana de aniversário não deixe de participar no espetáculo de música e dança, “De Sol a Sol”; de assistir em família ao teatro musical “OZ – O Musical”; de apreciar a banda “Cais Sodré Funk Connection” ou, ainda, de descobrir a magia do cinema infantil com “A Fábrica dos Sonhos”.

Ao comemorar o primeiro ano de atividade do Favo das Artes – Casa da Cultura, a Câmara Municipal de Mondim de Basto faz um balanço muito positivo da dinâmica cultural que se reativou no concelho.

O Favo das Artes é, agora, um espaço renovado, que se abriu à comunidade e às diferentes expressões culturais, que tem contribuído para a promoção das relações sociais e consequente desenvolvimento social e cultural da população do concelho.

O balanço do último ano dá-nos conta da realização de mais de 80 espetáculos, sempre muito participados e com muitas lotações esgotadas.

Estes números simbolizam o valor que o público Mondinense atribui à cultura, à partilha dos usos e costumes e à multiculturalidade, tão presente nos eventos apresentados.

A autarquia de Mondim de Basto assume, por isso, o compromisso de continuar a apoiar a cultura e, ao mesmo tempo, investir na promoção do progresso social, territorial e económico do concelho.

De junho a setembro, Mondim é cultura, tradição e identidade.