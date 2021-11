De 28 de novembro a 8 dezembro realiza-se a centenária Feira Anual de Santo André, em Mesão Frio, uma das maiores e mais antigas feiras do País.

Este ano, o certame surge com uma nova roupagem, com destaque para a Praça da Alimentação e a Feira de Vinhos, instaladas no Multiusos Municipal, no qual poderá desfrutar comodamente das suas refeições.

O parque de estacionamento da zona de lazer destinar-se-á aos espetáculos de música popular portuguesa, cujos cabeças de cartaz são a dupla Os Anjos e o reconhecido cantor country, Zé Amaro.

Merecem ainda destaque, a animação de rua, o folclore, a tradicional noite de Fados, organizada pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio, uma caminhada pela vila de Mesão Frio, Não falte e venha desfrutar da hospitalidade deste povo e dos sabores da nossa terra.

Programa: