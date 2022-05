Feira da Laranja regressou a São Mamede de Ribatua

São Mamede de Ribatua voltou a ser palco da Feira da Laranja e dos Produtos Locais, que ficou marcada por um vasto programa de animação que atraiu inúmeros visitantes a esta localidade, entre os dias 6 e 8 de maio.

A laranja, ex-libris desta freguesia, voltou a ser a rainha do evento, que já vai na sua 13ª edição, e que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Rodrigues Paredes, e membros da Vereação, que se associaram à organização do evento para enaltecer a importância de iniciativas como esta para a dinamização da economia local.

Além dos expositores e da venda de laranjas e outros produtos regionais, o programa de atividades incluiu uma caminhada pelo Trilho das Fragas Más, um concurso de sobremesas com laranjas, jogos tradicionais, animação para crianças e a atuações de vários grupos musicais e associações culturais.

O Município de Alijó felicita o Executivo da Junta de Freguesia de São Mamede de Ribatua pela retoma de um dos eventos mais marcantes do Concelho, bem como todos os expositores, entidades e associações envolvidas.