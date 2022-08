Feira da Terra vai atrair milhares de pessoas a Mondim de Basto

A partir de hoje e até domingo, Mondim de Basto está preparado para receber a visita milhares de visitantes na XVIII edição da Feira da Terra.

O certame que é a maior montra dos produtos e das tradições do concelho realiza-se entre os dias 4 e 7 de agosto, no Largo da Feira, tendo como temática principal, o vinho verde, produto de excelência produzido no concelho, que assume grande importância na dinâmica e desenvolvimento da economia local.

Os quatro dias desta realização serão, também, dedicados à melhor gastronomia, ao mel, ao artesanato, às atividades agrícolas e económicas do concelho, ao associativismo e à diversidade cultural.

Este ano, a organização do evento, em parceria com o Núcleo Empresarial de Mondim de Basto, decidiu implementar uma campanha que visa a redução do uso do plástico no recinto da feira, promovendo a aquisição e utilização de canecas reutilizáveis. Uma ação de sensibilização para as causas ambientais, que pretende incentivar comerciantes e consumidores a adotarem comportamentos mais responsáveis em favor de um planeta mais verde e mais sustentável.

A inauguração da XVIII Feira da Terra está agendada para as 19:00 horas de amanhã, dia 4 de agosto, no recinto da feira, contará com a participação de representantes das diversas entidades que operam no concelho de Mondim de Basto e será também o momento de o Município receber o certificado de adesão à Associação de Municípios Portugueses do Vinho, pelas mãos do seu Presidente, Luís António Alves da Encarnação​.Consulte o programa de animação da Feira da Terra em https://visit.mondimdebasto.pt/