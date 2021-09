Feira das Cebolas irá realizar-se no último sábado de setembro

A Feira das Cebolas de 25 de setembro de 2021 será no último sábado deste mês. Ao contrário das feiras regulares de Vila Pouca de Aguiar que são alteradas para os dias úteis, a tradicional Feira das Cebolas acontece no dia 25 de setembro, anualmente.

A mais importante feira de Vila Pouca de Aguiar e uma das mais relevantes feiras de Trás-os-Montes reúne mais de meia centena de produtores de cebola e doutros produtos do campo como hortícolas e frutícolas.

Devido à Covid-19, a atividade da feira irá cingir-se, exclusivamente, à comercialização de produtos e nos recintos será recomendado a utilização de máscara e a higienização das mãos.

Neste sentido, haverá recintos destinados às mercadorias associadas à feira das cebolas, aos frescos, à feira regular e aos produtos locais.

A produção nacional de cebola é de cerca de 120 mil toneladas. Em Vila Pouca de Aguiar, no dia 25 de setembro (muitos produtores começam a vender na tarde do dia 24) são escoadas cerca de trinta toneladas de cebolas. A secular Feira das Cebolas é a festa do mundo rural, sendo conhecida em todo o país.