Feira de produtos endógenos de Lamego com produtos diversificados

Artesanato, frutas, queijos, enchidos, vinhos, espumantes, licores, entre outros produtos regionais, tornam-se num irresistível convite, aos moradores e turistas da cidade de Lamego para uma breve pausa, de forma a serem apreciados com especial atenção.

Para além dos produtos, também é possível admirar o processo de fabrico de algumas peças de artesanato.

Aprovada no programa Norte2020, a feira de produtos endógenos do concelho de Lamego tem lugar na Av. Dr. Alfredo de Sousa, até ao final do mês de setembro.