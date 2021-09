Feira de Produtos Endógenos de Lamego realiza-se até domingo

A Feira de Produtos Endógenos de Lamego vai estender-se até ao próximo domingo, dia 3 de outubro. Enquanto o público desfruta de um agradável passeio pela Av. Dr. Alfredo de Sousa, tendo como cenário o majestoso Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, poderá visitar e apreciar os produtos mais genuínos do concelho.

Enchidos, queijos, vinhos, licores e diverso artesanato típico da região constituem o principal cabaz de produtos deste certame organizado pelo Município de Lamego.

Associada à marca “Lamego é Douro”, a feira de produtos endógenos é co-financiada pelo FEDER em 85% no âmbito do projeto de “Valorização dos Produtos Endógenos do Concelho de Lamego”, aprovado no programa Norte2020.