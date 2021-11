Feira de São Martinho regressa ao centro da Vila de Alijó

No próximo dia 11 de novembro, a Câmara Municipal de Alijó vai retomar a celebração do Dia do Município, que inclui a realização da Feira Franca de São Martinho, da Mostra Gastronómica das Freguesias e do Tradicional Magusto, nos moldes dos anos anteriores à pandemia.

Após o cancelamento da última edição da Feira de São Martinho, a cultura, a gastronomia, o comércio e o convívio voltam a tomar conta do centro da Vila de Alijó, onde são esperadas milhares de pessoas. Nos últimos anos, a comemoração do Dia do Município ganhou um novo dinamismo ao promover a união do território, nomeadamente através da Mostra Gastronómica proporcionada pelas Juntas de Freguesia, que aproveitam esta oportunidade para divulgar as suas iguarias gastronómicas, produtos locais e tradições.

Com o objetivo de promover um prato típico e dinamizar a restauração local, o Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Alijó vai servir tripas a toda a população. Além da habitual animação de rua durante todo o dia que estará a cargo dos Ranchos Folclóricos de Alijó, Pinhão e Sanfins do Douro, ao Grupo de Zés P’reiras de Sanfins do Douro, o evento conta com a atuação do artista Augusto Canário acompanhado de concertinas, a partir das 11 horas.

O encerramento das comemorações do Dia do Município terá lugar por volta das 16h30. Estas comemorações representam uma forte aposta nas nossas tradições, na nossa gastronomia, nos nossos grupos culturais e, em especial, nas nossas Freguesias e naquilo que de melhor têm para oferecer.

Fotografia e texto da Câmara Municipal de Alijó.