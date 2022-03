Feira do Folar de Valpaços volta para cumprir tradição

De 8 a 10 de Abril, fim-de-semana de Ramos, o Pavilhão Multiusos abre as portas à XXII edição da Feira do Folar de Valpaços. Está de volta o evento que tem por lema promover os produtos locais e valorizar a gastronomia regional.

É o maior evento gastronómico realizado anualmente em Valpaços e na região. Um certame que serve de montra ao que de melhor se produz no Concelho e está de regresso com toda a garra.

A apresentação da edição 2022 teve lugar esta segunda-feira, 28 de Março, em Conferência de Imprensa. Para o Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, as expectativas são boas, apesar dos constrangimentos já conhecidos dos dois últimos anos. “Estamos confiantes, a qualidade dos nossos produtos está garantida e o nosso investimento tem sido cada vez maior”, referiu.

Cerca de 80 expositores, todos oriundos do concelho, darão a provar o Folar de Valpaços IGP, fumeiro, bolo podre, frutos secos, mel, vinho, azeite, a mais variada doçaria, entre muitas outras iguarias.

Na tenda destinada à restauração, estarão à disposição do visitante restaurantes e tasquinhas, que permitem no recinto da feira saborear os pratos típicos do concelho, sendo que ao jantar a refeição será acompanhada de fado ao vivo. “Com esta iniciativa, o Município procura promover a gastronomia em várias vertentes, como sejam preservar a tradição e a identidade da cozinha local, bem como valorizar o seu estatuto de produto turístico e património cultural”, acrescentou o Presidente do Município.

O fim-de-semana gastronómico visa, também, incentivar o consumo de produtos locais, contribuindo para a dinamização das empresas em atividade no concelho. A Feira do Folar de Valpaços compreende, paralelamente, um programa diversificado com a presença da TVI “Somos Portugal”, grupos musicais, bandas filarmónicas, ranchos folclóricos, concertinas, apresentação de livros, animação infantil, entre outros.

É altura do ano para visita de grupos com os quais o Município tem acordos de geminação, sendo que este ano um deles integra jornalistas gastronómicos.

O Raid TT “Rota do Folar”, noturno e diurno, também está de volta aos caminhos ímpares do Concelho, atraindo centenas de participantes.

De referir ainda a aposta ganha com a plataforma www.folarvalpacos.pt, que foi em 2021 e continua a ser um sucesso, com vendas diárias dos produtos do Concelho. Este ano a organização conciliará a feira com a plataforma, sendo que entre quinta-feira e domingo, de 7 a 10 de Abril, a compra de folar estará limitada.

Para que o espaço de circulação e de refeições fosse ampliado, tal como recomenda a Direção Geral da Saúde, no âmbito da pandemia COVID 19, que ainda não acabou, de referir que foi reduzido o número de expositores no interior do pavilhão principal e de restaurantes na tenda de restauração.

As portas do evento organizado pela Câmara Municipal de Valpaços, com o apoio da EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, abrem-se na sexta-feira, dia 8 de Abril, às 14:00 horas.