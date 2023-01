Feira do Fumeiro de Montalegre conta com a presença da CIM do Alto Tâmega e Barroso

O Stand da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Tâmega e Barroso marca presença na XXXII Feira do Fumeiro de Montalegre que decorre até domingo, dia 22 de janeiro.

A abertura oficial deste certame realizou-se dia 19 de janeiro, com Isabel Ferreira, Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, a presidir à cerimónia. De entre os vários presentes nesta sessão destacamos a anfitriã, Fátima Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Montalegre, autarcas dos municípios do Alto Tâmega e Barroso e o Primeiro Secretário Executivo da CIM do Alto Tâmega e Barroso, Ramiro Gonçalves.

Esta presença do Stand da CIM do Alto Tâmega e Barroso resulta da estratégia de promoção do território nos certames mais relevantes.

A Feira decorre até domingo, dia 22 de janeiro, e as previsões apontam para cerca de 50 mil visitantes, o que se traduz numa excelente oportunidade para promover o que de melhor o Alto Tâmega e Barroso tem para oferecer.