Feira dos Produtos Endógeno anima fim de semana em Lamego

Para quem ainda não sabe o que fazer este fim de semana, a Feira de Produtos Endógenos de Lamego é uma ótima sugestão de visita. Tendo como cenário o majestoso Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, este certame oferece uma ampla gama de produtos regionais como os enchidos, os vinhos e os licores, para além de diverso artesanato típico do concelho e da região.

Associada à marca “Lamego é Douro”, este evento é organizado pelo Município de Lamego e visa a promoção e valorização dos produtos tradicionais locais, permitindo aos visitantes adquirirem produtos de qualidade. Esta mostra também pretende valorizar o meio rural, através da dinamização da atividade económica dos pequenos produtores num contexto muito difícil marcado pela pandemia. O certame decorre até 30 de setembro, na Av. Dr. Alfredo de Sousa.

A feira de produtos endógenos é co-financiada pelo FEDER em 85% no âmbito do projeto de “Valorização dos Produtos Endógenos do Concelho de Lamego”, aprovado no programa Norte2020.