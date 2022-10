Feira dos Santos promove Chaves a nível nacional

São esperados milhares de visitantes na maior Feira de Rua do Norte de Portugal de 31 de outubro a 3 de novembro.

Durante quatro dias, Chaves é palco da tradicional Feira dos Santos, o grande acontecimento socioeconómico e cultural da região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Este é o ex-libris festivo da cidade flaviense, que ano após ano recebe mais de 500 expositores e milhares de visitantes, de todo o país, mas também da vizinha Espanha.

De caráter popular, o evento oferece todo o tipo de produtos, nas centenas de expositores instalados pelas principais ruas da cidade, numa extensão de cerca de três quilómetros. Vestuário, calçado, artesanato nacional e internacional, antiguidades, cutelarias, louças, enchidos, queijos, produtos agrícolas, entre muitos outros produtos que podem ser encontrados na cidade flaviense. O certame conta também com uma área de exposição e venda de Automóveis Novos e Usados e Máquinas Agrícolas.

Do programa do evento, no dia 31 de outubro, fazem parte o Concurso Nacional Pecuário das raças Barrosã, Maronesa e Mirandesa, que vai já na 17ª edição, o Concurso Concelhio de Suínos da Raça Bísara, o Concurso Concelhio de cão de Gado Transmontano, o Concurso Concelhio de Ovinos da Raça Churra Galega Bragançana. A Praça de Alimentação, no Largo do Pelourinho e o STOCK OUT: “O Comércio sai à rua” estarão em destaque ao longo dos dias do evento dos “Santos”.

Paralelamente, no Largo General Silveira, decorrerá a Mostra Alto Tâmega, uma iniciativa que pretende aprofundar os laços de trabalho e cooperação entre os seis municípios do Alto Tâmega na divulgação do território.

A animação de rua vai contemplar a realização de arruadas, festival de folclore, dança, teatro e espetáculos musicais. Os divertimentos, que fazem a delícia dos mais novos, ficam localizados junto à margem do rio Tâmega, próximo do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso.

A Feira dos Santos é organizada pela Associação Empresarial do Alto Tâmega (ACISAT) e Município de Chaves.