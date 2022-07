Feira Franca Porca de Murça neste fim de semana

A Feira Franca Porca de Murça está de regresso, com um formato renovado e com um propósito de atrair ainda mais visitantes, realiza-se nos próximos dias 8, 9 e 10 de Julho, no centro da Vila, e ao ar livre.

O certame pretende mostrar e promover o melhor da produção local e valoriza as principais atividades económicas do concelho, o vinho e o azeite.

A abertura oficial da Feira acontece na próxima sexta-feira, dia 8, pelas 18 horas, e conta com a presença do vice-presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro (CIMDOURO), Nuno Gonçalves.

O evento decorre até domingo, com muita animação, provas de vinhos e azeites comentadas, degustação de algumas iguarias regionais na praça da restauração, arraias e concertos musicais, com especial destaque para a actuação de SYRO, no domingo à noite.