Feira Franca Porca de Murça terminou com balanço positivo

O coração da vila de Murça encheu-se de muita animação e tradição, para receber os milhares de visitantes que participaram no regresso da Feira Franca Porca de Murça, que decorreu, dias 8, 9 e 10 de Julho.

A diversidade de produtores presentes pautou a edição deste certame, organizado pelo Município de Murça, que pretendeu dar a conhecer os principais produtos locais, com maior relevância para o vinho e azeite.

A Feira Franca Porca de Murça, realizou-se, ao ar livre. A área estava dividida em três zonas, o espaço dedicado à gastronomia tradicional, na praça da alimentação, o espaço que contemplava os expositores dos produtores de vinho e azeite, e o local dedicado aos cerca de 50 expositores de diversos ramos da economia local, como o mel, a doçaria conventual, os frutos secos, o fumeiro, o artesanato, máquinas agrícolas, e outros produtos do comércio e empresas regionais.

O programa da Feira Franca, contou ainda, com muita animação musical, durante os três dias, com destaque para o concerto de Syro, que encheu por completo o recinto, de gente que pretendia ver o espetáculo do artista nacional.

Mário Artur Lopes, presidente da Autarquia, considerou a edição deste ano da Feira Franca, “uma excelente iniciativa”, destacou “a boa organização do evento, tendo em conta a novidade do local e da data, a envolvência e participação dos produtores locais, e a enorme adesão das pessoas que nos visitaram nestes três dias”