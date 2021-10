24ª Feira Gastronómica do Porco realiza-se de 6 a 9 de janeiro de 2022

Decorreu na manhã desta quarta-feira, dia 27 de outubro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, uma reunião entre a Câmara de Boticas e os produtores de fumeiro que participam na Feira Gastronómica do Porco, a fim de acertar pormenores relativos à 24ª edição do evento, que se realizará nos dias 6, 7, 8 e 9 de janeiro de 2022, no Pavilhão Multiusos de Boticas.

À semelhança do que aconteceu em 2020, o evento terá novamente a duração de quatro dias, decorrendo de quinta-feira a domingo, e realizar-se-á segundo as recomendações emanadas pelas Autoridades de Saúde, no âmbito da Covid-19.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, fez o balanço da última edição da feira que, devido à pandemia, decorreu apenas em formato online, através da plataforma digital BoticasTem (www.boticastem.pt).

O autarca agradeceu a recetividade dos produtores na adesão à iniciativa promovida pelo Município em conjunto com a Mais Boticas – Associação Empresarial Botiquense e que serviu, acima de tudo, para ajudar os produtores a escoarem o fumeiro e enchidos produzidos para a feira.

Tendo em conta o sucesso de vendas alcançado, a plataforma online estará em funcionamento também na próxima Feira do Porco, de forma a facilitar a compra àqueles que pretendam adquirir produtos do Concelho de Boticas a partir de qualquer parte do país ou até mesmo do estrangeiro.

“Queremos que a 24ª edição da Feira do Porco corra da melhor forma possível e que traga merecido retorno financeiro aos produtores de fumeiro e à economia local. Em 2022, como complemento à feira presencial, também estará em funcionamento a plataforma BoticasTem”, referiu Fernando Queiroga.

O autarca acrescentou ainda que “a qualidade já é a imagem de marca da Feira do Porco de Boticas, por isso continuamos focados em promover a nossa terra, atrair mais visitantes e divulgar a essência dos nossos produtos endógenos, contando, para tal, com o importante contributo dos produtores de fumeiro”.

Fernando Queiroga informou ainda que a autarquia vai continuar a comparticipar os custos relativos ao abate dos porcos destinados ao certame, desde que este seja realizado no Matadouro Regional do Barroso.

Fonte: CM Boticas