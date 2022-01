Feira Gastronómica do Porco voltou a ser um sucesso de vendas online

Tal como aconteceu no ano passado, devido à evolução pandémica de Covid-19, também a 24ª edição da Feira Gastronómica do Porco se realizou apenas no formato online, através da plataforma digital BoticasTem, uma solução encontrada pela Câmara Municipal de Boticas juntamente com a Mais Boticas – Associação Empresarial Botiquense, para ajudar os produtores de fumeiro a escoarem a produção destinada para o certame.

Até à data foram contabilizadas cerca de 700 encomendas de fumeiro, enchidos e outros produtos locais, que deram origem a um volume de negócios a rondar os 85 mil euros, um montante mais elevado que em 2021 e bastante significativo, tendo em conta que muitas famílias do Concelho se dedicam ao fabrico tradicional de fumeiro.

Com o cancelamento da feira presencial, a Autarquia e a Associação Empresarial voltaram a unir esforços e ajudar os produtores de fumeiro a escoarem o stock de produto fabricado para o evento, tendo assim o devido retorno financeiro do seu trabalho.

O modelo de vendas online tem vindo a revelar-se um importante canal de escoamento de mercadoria e um dos recursos com mais impacto na promoção e divulgação dos produtos endógenos do Concelho de Boticas.

O feedback por parte dos consumidores é bastante positivo e revelador da qualidade excecional do fumeiro alusivo à Feira do Porco, havendo registo de clientes a realizar a terceira compra desde o dia 6 de janeiro, data em que a plataforma arrancou com as vendas de fumeiro, enchidos e derivados do porco.

Além do elevado número de encomendas enviadas para as zonas centro e sul do país e, inclusive, ilhas, destacam-se também os pedidos expedidos para Espanha, Luxemburgo, Suíça e outros países onde residem emigrantes portugueses.

Também os produtores de fumeiro têm vindo a manifestar a sua satisfação pelo apoio dado pelo Município de Boticas e, sobretudo, pelo sucesso de vendas através da plataforma, demonstrando a sua disponibilidade para continuarem a responder aos pedidos dos clientes.

Os números das vendas deixam, naturalmente, satisfeito o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, que revela o seu contentamento por, mais uma vez, a autarquia estar a cumprir o desígnio para o qual se propôs.

“Atendendo ao momento difícil que atravessamos e ao facto de este ser o segundo ano consecutivo que nos vimos “obrigados”, por força da pandemia de Covid-19, a cancelar a realização da Feira do Porco de forma presencial, é gratificante constatar que as vendas através da plataforma digital estão a correr muito bem e que os nossos produtores estão a escoar o produto que tinham disponível para o certame”, afirmou o autarca.

Fernando Queiroga destacou ainda que “a autarquia não descurou também o setor da restauração e, em parceira com a Associação Empresarial Botiquense, lançou a campanha “Boticas à Mesa”, como forma de atrair mais gente aos restaurantes do Concelho. Com esta iniciativa, além de atrairmos mais gente à nossa terra, uma vez que os clientes recebem um voucher de 50% do valor que pagaram e que podem gastar numa próxima visita, estamos a apoiar os nossos empresários e a contribuir para a recuperação da economia local”.

De referir que o site www.boticastem.pt vai disponibilizar a compra de fumeiro até que o stock dos produtores esgote, sendo que, dentro em breve este tipo de artigos deixarão de estar disponíveis para venda por serem produtos sazonais fabricados apenas no inverno.

Contudo, a plataforma continuará ativa, disponibilizando outro tipo de artigos como mel, doces e compotas, licores, chás e infusões, entre outros, o que permite aos clientes adquirir produtos de Boticas durante todo o ano.

Para o Presidente da Mais Boticas, Paulo Aleixo, “esta plataforma continuará a ser uma montra daquilo que de melhor há e se faz no Concelho de Boticas. Pretendemos que o site BoticasTem seja dinâmico, interativo e que tenha atividade regular ao longo de todo ano para, por um lado, satisfazer as necessidades dos compradores e, por outro, contribuir para a dinamização da economia local, sendo este mais um canal de escoamento dos excelentes produtos endógenos existentes em Boticas”.