Feira Medieval de Lamego oferece animação e cultura ao longo do fim de semana

Neste fim de semana, o Município de Lamego vai regressar ao passado com a reconstituição histórica dos tempos de D. Afonso Henriques e as Côrtes de Lamego. A Feira Medieval de Lamego abre ao público na sexta-feira, a partir das 16h30, reunindo dezenas de artesãos que recriarão o comércio e as artes da época medieval. A nobreza, os mestres de ofício e os servos também estão de volta para animadamente recriar a história.

O evento, de entrada gratuita, aposta na dinamização do turismo e do comércio local, contribuindo para a dinamização social e económica do concelho. Por um lado, atrai muitos visitantes de fora, e por outro, possibilita que vários comerciantes e artesãos locais possam dar a conhecer a sua atividade e os seus produtos, estimulando a economia local, em especial das zonas históricas da cidade.

O Mercado Medieval vai oferecer diversas opções gastronómicas e a animação está garantida com muita música e os curiosos jogos de destreza. A Feira Medieval de Lamego é uma iniciativa realizada no âmbito do projeto “Agenda Cultural e Dinamização do Comércio Tradicional”, cofinanciado em 85% pelo FEDER, com o objetivo primordial de dinamizar os centros históricos, em particular as áreas intervencionadas no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU)