Feira Medieval de Lamego regressa de 10 a 12 de junho

A Feira Medieval de Lamego está de volta! Após dois anos de pandemia, o evento regressa à Praça do Comércio e à zona envolvente, entre os dias 10 e 12 de junho.

Consolidado ao longo dos últimos anos como um dos maiores certames do género realizados a nível nacional, a edição deste ano da Feira Medieval de Lamego vai voltar a reunir dezenas de artesãos que recriarão o comércio e as artes da época medieval. A nobreza, os mestres de ofício e os servos também estão de volta para recriar a história dos tempos de D. Afonso Henriques e as Côrtes de Lamego.

Como não poderia ser diferente, a Feira contará também com o Mercado Medieval, oferecendo diversas opções gastronómicas. A animação está garantida com muita música e os curiosos jogos de destreza. A entrada é gratuita.

Os artesãos, os comerciantes e as associações que pretendam participar na edição deste ano da Feira Medieval, podem efetuar a sua inscrição neste link ou em formato papel no Balcão Único, situado nos Paços do Concelho.