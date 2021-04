Feira Semanal de Chaves reabre a 7 de abril

A Feira Semanal de Chaves retomará a sua atividade já na próxima quarta-feira, dia 7 de abril, após o período de suspensão devido à pandemia causada pela covid-19.O reinício desta atividade de comércio ao ar livre pressupõe o cumprimento de regras e recomendações de segurança e de saúde, implementadas de acordo com um rigoroso plano de contingência estabelecido, no cumprimento das orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde.

O Município de Chaves apela às pessoas que evitem a formação de aglomerados, pelo potencial risco de contágio, sendo fundamental o distanciamento físico de pelo menos dois metros, assim como a formação de filas de espera nos locais de venda. As pessoas devem permanecer no recinto apenas pelo período necessário à realização de compras e tanto os comerciantes, como os clientes, terão obrigatoriamente de usar máscara e proceder à higienização regular das mãos.

A autarquia procedeu à respetiva sinalética de orientação e espera que sejam cumpridas todas as regras de acesso definidas e que, no local, sejam seguidas as orientações dos funcionários municipais.