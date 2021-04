Feira Semanal de Lamego reabriu ao público com medidas de segurança

A Feira Semanal de Lamego regressa esta quinta-feira, dia 8, com a adoção de rigorosas medidas de segurança devido à atual pandemia. Com o levantamento gradual das medidas de confinamento, este mercado ao ar livre voltará a disponibilizar os habituais produtos, tendo os comerciantes que obedecer a um conjunto de normas de funcionamento específicas que visam garantir as adequadas condições de higiene. Esta reabertura consubstancia mais uma medida para fomentar o relançamento da atividade económica e financeira do concelho.

A Feira Semanal de Lamego encerrará às 12h30, sendo concedido o período de uma hora, para a desocupação do recinto da feira, por parte dos feirantes.