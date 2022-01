Fenómeno de avistamento nos céus em Trás-os-Montes era afinal lixo espacial

Um avistamento luminoso, semelhante a um meteoro, foi avistado nos céus de Trás-os-Montes, no passado domingo. O fenómeno pode ter causado estranheza, pela forma invulgar que mostram as imagens, amplamente partilhadas, mas verdade é que se tratou da reentrada de partes do satélite Starklink-2200 da SpaceX, segundo um investigador de Astrofísica.

Tratou-se, por isso, de entrada na atmosfera de algum lixo espacial, que não representa qualquer perigo. O avistamento ocorreu por volta das 22 horas na região. Durante a madrugada, reentraram mais dois objetos espaciais, um na zona do equador e outro mais a norte.