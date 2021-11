Fernando Queiroga participou em simulacro no Túnel do Marão

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, participou na passada quinta-feira à noite (dia 4 de novembro), na qualidade de Presidente da Comissão de Proteção Civil de Vila Real no simulacro promovido pela Infraestruturas de Portugal no Túnel do Marão, onde foram testados vários cenários que possam pôr em causa a segurança daquela infraestrutura rodoviária.

Durante várias horas foram avaliadas as respostas das equipas de socorro em caso de acidente grave ou incêndio, tendo participado no simulacro cerca de 200 operacionais.

Segundo a Infraestruturas de Portugal, o “exercício teve como objetivo testar os equipamentos instalados no túnel, a articulação das diferentes entidades ligadas ao socorro e proteção civil, autoridades policiais e a IP como entidade exploradora da infraestrutura”.

A realização do simulacro permite, de acordo com a empresa, dar cumprimento ao previsto no Plano de Emergência Interno do Túnel do Marão.

Fernando Queiroga acompanhou o simulacro no comando operacional, junto com o Presidente da Comissão de Proteção Civil do Porto, Marco Martins (que é igualmente Presidente da Câmara Municipal de Gondomar), o Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, o Comandante Regional do Norte da Proteção Civil, Carlos Alves, e o vereador da Proteção Civil de Vila Real, Carlos Silva.

O Túnel do Marão assinalou cinco anos de funcionamento em maio passado. De acordo com dados revelados nesse mês, desde a sua entrada em funcionamento o túnel foi atravessado por cerca de 19 milhões de veículos.

Fonte: Câmara Municipal de Boticas