Fernando Queiroga participou na homenagem aos CODIS do Distrito

O Presidente da Câmara de Boticas e Presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil (CDPC) de Vila Real, Fernando Queiroga, participou ontem, dia 24 de outubro, na homenagem e entrega de Crachás de Ouro promovida pela Federação dos Bombeiros do Distrito de Vila Real, ao Primeiro e Segundo Comandantes Operacionais Distritais (CODIS), Álvaro Ribeiro e Manuel Machado, respetivamente.

A cerimónia, que decorreu na Praça do Município, em Vila Real, contou ainda com a presença do Comandante Regional do Norte da Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil (ANEPC), Tenente Coronel Carlos Alves, do Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares, do Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Vila Real, dos Presidentes das Câmaras Municipais do Distrito, bem como das Associações Humanitárias e respetivas Corporações de Bombeiros do Distrito.

Os CODIS pediram a exoneração dos respetivos cargos após a comunicação de que o Governo vai proceder à reorganização da Proteção Civil e à criação de comandos sub-regionais, terminando com os atuais Comandos Distritais de Operações e Socorro (CDOS).

Na sua intervenção, Fernando Queiroga agradeceu o trabalho desenvolvido pelos dois CODIS, sobretudo durante a pandemia, e mostrou-se preocupado com a reestruturação da Proteção Civil.

“Esta é uma péssima decisão do Governo e é uma machadada na coordenação da Proteção Civil, até porque o sistema operacional do Distrito estava a funcionar muito bem. Além da boa coordenação, os dois CODIS tinham experiência, afinidade e proximidade com as associações de bombeiros”, afirmou o autarca.

Fernando Queiroga acrescentou ainda que “a reorganização da Proteção Civil pode estar a colocar em causa a segurança e salvaguarda de pessoas, bens e do património florestal do Distrito”.