Fernando Queiroga, candidato do PSD às Eleições Autárquicas 2021, realizadas dia 26 de setembro, foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Boticas, com 73,55% da votação, com 2.958 votos. O PSD elegeu quatro vereadores e a candidatura independente apenas um.

O social-democrata ficou à frente do candidato independente Xavier Barreto, que obteve 15,99 % e 643 votos, seguido da CDU, com 3,78 % e 152 votos, e do Chega, com 3,78 % e 152 votos.

A abstenção foi de 48%.