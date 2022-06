Fernando Queiroga reuniu com Ministro da Administração Interna no âmbito da ANMP

O Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) esteve reunido ontem, dia 31 de maio, com o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e com a Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar.

O encontro, no qual participaram, entre outros, a Presidente da ANMP, Luísa Salgueiro, e o Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, enquanto vogal do Conselho Diretivo da ANMP, serviu para abordar alguns assuntos prementes relacionados com a Segurança Rodoviária e a Proteção Civil, com especial enfoque para a problemática dos incêndios florestais.

A reunião permitiu também analisar a carta de perigosidade de incêndio rural, um importante elemento para o planeamento das medidas de prevenção e combate a incêndios rurais, que está a criar muitas entropias nos territórios.

Além disso, foi ainda discutida a organização da Proteção Civil, bem como o novo Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR).

A temática da Descentralização e Transferência de Competências para os municípios também foi um dos temas abordados no encontro, sendo que a ANMP tem vindo a fazer algumas propostas de alteração ao processo, de forma a que corra da melhor forma possível, ficando desde logo acordado entre as partes afinar pormenores para a próxima reunião.

GC CM de Boticas