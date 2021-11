Festa da Literatura de Chaves também celebrou o centenário de Nadir Afonso

Na sua quinta edição, a FLIC-Festa da Literatura de Chaves, regressou à cidade no passado fim de semana, nos dias 4, 5 e 6 de novembro. Esta festa literária contou com o contributo de reputadas personalidades e escritores nacionais em atividades realizadas na sede do Rotary Clube de Chaves, na Biblioteca Municipal, no Jardim Público e no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso.

A sessão de abertura, realizada no Salão Nobre da Universidade Sénior Rotary (U.S.R) contou com as presenças do Vice-Presidente da autarquia, Francisco Melo, do Presidente do Rotary Clube de Chaves, José Moura, do Diretor da Universidade Sénior de Rotary, Hélder Pereira, da Presidente da Fundação Nadir Afonso, Laura Afonso e da representante da Academia de Letras de Trás-os-Montes, Odete Ferreira.

Francisco Melo felicitou a organização do evento “assumindo com orgulho” a parceria institucional e a boa colaboração entre o município e a Universidade Sénior de Rotary de Chaves. Realçou que o evento constitui a celebração do que de melhor se tem produzido na escrita, na pintura e no exemplo de empenho cívico. Asseverou ainda que “o que perdura no tempo é a memória da criação literária e artística, a grandeza de cada homem, e que é exatamente isso que se pretende evidenciar na FLIC, e que encontra patente na exposição de arte apresentada, intitulada “Nadir e os seus discípulos”.

Durante os três dias do certame, foram apresentados vários livros, realizadas tertúlias e debates, contando ainda com atuações musicais e de dança, exibição e debate sobre o documentário “1965 / Panreal, um edifício de Nadir Afonso” com o realizador José Paulo Santos, assim como passeios e declamação de poesia pela cidade.

