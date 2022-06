Festa de encerramento do ano escolar do Jardim de Infância de Beça

Realizou-se na passada quinta-feira, dia 23 de junho, a festa de finalistas e de encerramento do ano letivo 2021/2022 do Jardim de Infância de Beça.

A iniciativa contou com a presença da Vereadora da Câmara Municipal de Boticas, Isabel Torres, da Adjunta da Direção do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, Odete Santos, da Presidente da Junta de Freguesia de Beça, Cândida Eiras, e ainda de pais, encarregados de educação e familiares das crianças.

Como forma de assinalar a conclusão de mais uma etapa do seu percurso escolar as crianças prepararam vários momentos musicais e artísticos, juntamente com as educadoras e auxiliares para animar a festa.

Como é habitual neste tipo de comemoração, os finalistas, que a partir do próximo ano letivo passam a integrar o 1º Ciclo Estudos do Agrupamento Escolar, receberam a capa, a cartola, a bengala e o livro de “curso” como recordação de um capítulo tão bonito das suas vidas.